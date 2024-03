Clube-empresa, palestras e consultorias: os negócios de Zico dentro e fora do futebol

Os negócios de Zico



Entre os principais negócios de Zico, podemos destacar o canal "Zico 10", no Youtube, as palestras e consultorias que ele ministra por todo o país e pelo mundo, além das escolinhas de futebol "Zico 10", presente em diversas cidades brasileiras.



Como ídolo do futebol brasileiro, Zico também se transformou em uma forte marca para o mercado. Nos últimos dois anos, Zico já fechou projetos de licenciamento e de propaganda com mais de 10 grandes empresas, como Pixbet, Bradesco, Mercado Livre, Uber, Toyota, Ambev, entre outras.



O ídolo rubro-negro tem também atuado em presenças vips estratégicas, em eventos do mercado, e conta com forte presença nas redes sociais - são mais de 4 milhões de seguidores. Desde o ano passado, o desenvolvimento e execução estratégica comercial da marca Zico tem apoio da agência Klefer.