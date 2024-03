Confira os maiores públicos pagantes do futebol brasileiro em 2024

Fluminense no topo. Além de garantir o título da Recopa Sul-Americana, a vitória de 2 a 0 sobre a LDU registrou o maior público do futebol brasileiro neste começo de temporada. Os 56.050 pagantes (61.217 presentes) que foram ao Maracanã geraram uma renda bruta de R$ 5,89 milhões.



O segundo maior público em 2024 foi no empate entre Vasco e Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Foram 54.130 pagantes no Maracanã para o "Clássico dos Milhões".



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp