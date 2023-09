Mahomes lidera? Confira ranking de maiores salários da NFL

Por que os salários são tão altos na NFL?



A resposta é simples: a NFL (National Football League) é a liga mais lucrativa do mundo. Em 2022, os times da liga profissional de futebol americano tiveram uma receita recorde de US$ 11,9 bilhões (R$ ... bilhões), um aumento de 7% em relação ao ano anterior.



Cada uma das 32 equipes da liga recebeu US$ 372 milhões (R$ .. bilhão) provenientes de direitos de transmissão nacionais, patrocínios, venda de produtos licenciados e licenciamentos. A maior parte dessa quantia veio dos acordos de transmissão nacional da NFL com ESPN, Fox, CBS, NBC e Amazon.



A receita aumentará novamente em 2023 com novos contratos de longo prazo de televisão. De acordo com a Forbes, o faturamento total da NFL deve superar US$ 20 bilhões (R$ ... bilhões) neste ano.



Com o aumento do faturamento, o teto salarial ("salary cap) da NFL também cresce e permite acordos cada vez maiores. Em 2023, o limite de gastos anuais que cada equipe da liga norte-americana de futebol americano pode usar com salário de seus jogadores é de US$ 224 milhões.