Qual é a premiação para o campeão da Copa do Brasil? E quanto recebe o vice?

Premiação recorde na Copa do Brasil



Em 2023, a CBF vai pagar em premiações mais do que já pagou em qualquer outra edição da Copa do Brasil. Ao todo, a entidade vai distribuir R$ 416,9 milhões entre os 92 clubes participantes - um aumento de 19% em relação à quantia paga no ano passado (R$ 350,5 milhões).



A premiação apenas pela vitória na final aumentou em R$ 10 milhões em comparação a 2022, indo de R$ 60 milhões a R$ 70 milhões. O atual campeão Flamengo, por exemplo, arrecadou o total de R$ 76,8 milhões na campanha do título da Copa do Brasil 2022.



O aumento da premiação se dá principalmente pelo novo contrato de direitos de transmissão da Copa do Brasil. Em agosto de 2022, Globo e CBF anunciaram a renovação do acordo para o período 2023-2026.