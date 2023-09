Quanto custa ser sócio-torcedor do seu time? Veja valores e compare com rivais

Frequentar os jogos do futebol brasileiro não é uma tarefa simples nem barata. Em alguns casos, principalmente em partidas decisivas, é preciso se tornar sócio-torcedor para garantir presença no estádio. De acordo com o Relatório Convocados, das empresas Galapagos e Outfield, os clubes das Séries A e B do Brasileirão somam mais de 1,2 milhão de usuários ativos nesse tipo de plano.



Mas, afinal, quanto custa ser sócio-torcedor no Brasil? Quais clubes cobram mais barato ou mais caro? Confira essas e outras respostas abaixo em mais uma matéria do quadro "Prepara o bolso!" do Lance! Biz.



