NFL domina ranking de times mais valiosos do mundo; clubes de futebol ficam fora do top 10

Domínio da NFL



A presença do Dallas Cowboys (US$ 9 bilhões) no topo da lista não é ao acaso. A lista completa foi dominada pela NFL, com 30 das 32 franquias da liga sendo citadas no top 50. As únicas exceções são o Detroit Lions e o Cincinnati Bengals.



Qual é a principal razão para o sucesso da NFL? O bilionário acordo de direitos de transmissão, que foram vendidos por US$ 112 bilhões até 2032.



