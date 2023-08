Salários na Arábia Saudita são até 10 vezes maiores em comparação ao futebol europeu; veja raio-X

Não é segredo para ningúem. Financiados pelo governo local, os clubes da Arábia Saudita passaram a atrair estrelas do futebol mundial com a oferta de salários astronômicos.



Cristiano Ronaldo puxou a fila, e foi seguido por Benzema, Kanté, Mané e até mesmo Neymar. Todos deixaram o glamour do futebol europeu para atuar no país do Oriente Médio. Mas, afinal, qual é o tamanho da diferença entre os salários pagos na Europa e na Arábia Saudita?



+ Ida ao Al-Hilal estreita relação de Neymar com patrocinadora; veja valores do contrato milionário