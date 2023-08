Primeiro turno do Brasileirão 2023 bate recorde histórico de público; veja clubes com maiores médias

Em comparação ao ano de 2022, que registrou a terceira melhor marca de público competição nacional, o crescimento é de 28,4% até a 19ª rodada.



Clubes com maiores médias de público



✔️ Enquanto o Botafogo lidera a tabela com folga, o Flamengo se destaca no quesito torcida.



✔️ Com média de 54.668 em nove jogos no Maracanã, o clube rubro-negro leva o maior número de pessoas às arquibancadas.



✔️ Em seguida, aparece o São Paulo, apoiado por 48.650 pagantes por jogo no Morumbi.