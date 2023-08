Lance! Biz explica: Como a Fifa ganha dinheiro com a Copa do Mundo Feminina?

Mudanças no ciclo atual e incertezas



✔️ Além do aumento de 24 para 32 seleções, a Fifa preparou outras mudanças para a Copa do Mundo de 2023.



✔️ Em um esforço para maximizar o valor de suas propriedades de futebol feminino, a entidade mudou a forma de vender direitos de transmissão e patrocínio para o Mundial da categoria, que antes estavam sempre incluídas nos contratos da Copa do Mundo de homens.



✔️ A procura de emissoras interessadas, no entanto, foi abaixo do esperado. O relatório financeiro de 2023 da Fifa, a ser divulgado no próximo ano, vai revelar se as metas orçamentárias foram batidas ou não.