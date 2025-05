Com presença de Kaká, LaLiga e EA Sports inauguram campo revitalizado em Paraisópolis

Um projeto realizado em parceria entre a LaLiga e a EA Sports revitalizou um campo de futebol em Paraisópolis, a segunda maior favela de São Paulo.

A cerimônia de entrega oficial aconteceu nesta quarta-feira (21) e contou com a presença do ex-jogador Kaká, eleito o melhor do mundo em 2007, e de Marcos Senna, ex-jogador espanhol e embaixador da LaLiga.

Ambos discursaram para as crianças da comunidade, que serão atendidas por projetos voltados à promoção do esporte, em especial o futebol, com o apoio de profissionais capacitados pela La Liga para conduzir as atividades no local.

As crianças também participaram do evento com apresentações de música e balé, além de interagirem com Kaká antes da realização de uma clínica de futebol no novo campo.

A iniciativa busca oferecer mais uma opção de lazer para a comunidade, que utiliza o espaço diariamente em campeonatos de várzea.

Durante o evento, Kaká destacou o papel do futebol na formação pessoal:

— Estou muito feliz de estar aqui hoje. Comecei em um campo de várzea, no Jardim Colombo, e sei da importância que esse espaço tem. Para mim, o futebol foi essencial na formação do meu caráter, me deu esperança, incentivo e inspiração. É gratificante ver essas crianças aproveitando o campo para crescerem e se desenvolverem. Que desfrutem deste dia e da vida — afirmou o ídolo do Milan e do São Paulo.

Kaká participa de evento da La Liga com a EA Sports, na favela de Paraisópolis, em São Paulo. (Foto: Reprodrução/ E.C. Palmeirinha)

O embaixador da La Liga, Marcos Senna, jogou 11 temporadas no futebol espanhol e conquistou a Eurocopa com a Seleção da Espanha. O ex-jogador disputou a Copa do Mundo de 2006 pela La Roja e é ídolo do Villarreal.

Marcos Senna destacou a importância da iniciativa e celebrou o papel como embaixador da entidade:

— Me sinto orgulhoso. Eu saí de uma comunidade menos favorecida, na Zona Oeste da cidade. É algo fundamental que a La Liga tenha vindo até Paraisópolis e outros lugares do mundo para contribuir com o crescimento de todos. Espero que daqui saiam grandes profissionais do futebol, mas também de outras áreas. Procuro sempre passar a mensagem de que é preciso trabalhar com disciplina para alcançar os sonhos. Sou prova de que essa trajetória é possível. Pela minha experiência, os valores que aprendemos em casa são fundamentais. Mas o campo também ensina valores que, muitas vezes, não aprendemos em casa. O ambiente esportivo ajuda a tirar o foco de caminhos que não são adequados. É um orgulho muito grande fazer parte da entidade.

Futebol de várzea em Paraisópolis:

Morador de Paraisópolis há 58 anos, Francisco Luiz da Silva, mais conhecido como Chiquinho, é o fundador do Palmeirinha, que inicialmente tinha outro endereço como sede. O campo atual foi fundado há 43 anos, em um terreno que antes era um lixão de uma empresa.

O time conta com oito categorias, e a equipe feminina foi finalista da Taça das Favelas em três oportunidades. Com o tempo, o clube recebeu melhorias em sua infraestrutura, como a construção de vestiários, mas o alto custo da manutenção sempre foi um desafio — até a chegada da parceria com a La Liga e a EA Sports. A parceria já construiu 14 campos em 19 países diferentes.

— Na verdade, sempre mantivemos o campo bem cuidado. Mas tínhamos dificuldades com a arquibancada, a pintura e as grades de proteção. A última reforma aconteceu em 2021, com a ajuda do Consulado da República Tcheca no Brasil. A ideia agora é que a La Liga cuide da manutenção do gramado por pelo menos dois anos. Isso aqui fica lotado, especialmente nos jogos da Copa da Paz. O Palmeirinha foi pioneiro em abrir o futebol de várzea para as quebradas da Zona Sul - disse o fundador.