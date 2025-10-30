Fifa anuncia relançamento de plataforma de streaming para 2026; entenda
Entidade máxima do futebol repete fórmula de sucesso no Mundial de Clubes
Parceria renovada. A Fifa anunciou um acordo para o relançamento da plataforma de streaming FIFA+, que passará a operar dentro do ecossistema da DAZN a partir do ano que vem. O acordo entre as empresas já havia acontecido na Copa do Mundo de Clubes, no meio deste ano, e a confirmação da continuidade será gratuita para o público, mas com assinatura possível para conteúdos exclusivos.
- Em um curto período, a parceria mostrou-se extraordinariamente bem-sucedida, como vimos no recorde de público da Copa do Mundo de Clubes. Superar os limites da inovação é algo em que nos destacamos juntos, e a Fifa tem o prazer de, em parceria com a DAZN, oferecer ainda mais conteúdo de futebol - destacou Mattias Grafström, secretário-geral da entidade maior do futebol. E ele completou:
- E teremos uma variedade ainda maior de experiências, emoção e entretenimento aos fãs do mundo todo por meio da nova plataforma.
O canal projetado terá transmissões de jogos, bastidores, documentários, notícias e análises de seleções e ligas masculinas e femininas. A DAZN, por sua vez, já detém direitos de torneios como a Champions League, Campeonatos Italiano, Alemão, Francês e Inglês. A plataforma também promete serviço de notícias em diferentes idiomas, com boletins e programas regulares.
- Nossa nova plataforma global de futebol é um marco significativo em nossa parceria de sucesso com a Fifa e é uma adição excepcional ao extenso portfólio de conteúdo premium da DAZN - analisou Shay Segev, CEO do Grupo DAZN, que adicionou:
- A partir do próximo ano, milhões de fãs ao redor do mundo poderão desfrutar gratuitamente de ainda mais conteúdo de futebol de alto nível.
A Fifa abriu na última segunda-feira (27) a segunda fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com a entidade, um lote com mais um milhão de bilhetes está disponível. Assim como aconteceu na primeira etapa, de pré-venda, os interessados ainda precisarão passar por um sorteio para conseguir as entradas.
