Lance! Biz

Fifa anuncia relançamento de plataforma de streaming para 2026; entenda

Entidade máxima do futebol repete fórmula de sucesso no Mundial de Clubes

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
15:28
Gianni Infantino, presidente da Fifa, com a bola da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação Fifa)
imagem cameraGianni Infantino firmou novo acordo para a transmissão de torneios
Parceria renovada. A Fifa anunciou um acordo para o relançamento da plataforma de streaming FIFA+, que passará a operar dentro do ecossistema da DAZN a partir do ano que vem. O acordo entre as empresas já havia acontecido na Copa do Mundo de Clubes, no meio deste ano, e a confirmação da continuidade será gratuita para o público, mas com assinatura possível para conteúdos exclusivos.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- Em um curto período, a parceria mostrou-se extraordinariamente bem-sucedida, como vimos no recorde de público da Copa do Mundo de Clubes. Superar os limites da inovação é algo em que nos destacamos juntos, e a Fifa tem o prazer de, em parceria com a DAZN, oferecer ainda mais conteúdo de futebol - destacou Mattias Grafström, secretário-geral da entidade maior do futebol. E ele completou:

- E teremos uma variedade ainda maior de experiências, emoção e entretenimento aos fãs do mundo todo por meio da nova plataforma.

O canal projetado terá transmissões de jogos, bastidores, documentários, notícias e análises de seleções e ligas masculinas e femininas. A DAZN, por sua vez, já detém direitos de torneios como a Champions League, Campeonatos Italiano, Alemão, Francês e Inglês. A plataforma também promete serviço de notícias em diferentes idiomas, com boletins e programas regulares.

- Nossa nova plataforma global de futebol é um marco significativo em nossa parceria de sucesso com a Fifa e é uma adição excepcional ao extenso portfólio de conteúdo premium da DAZN - analisou Shay Segev, CEO do Grupo DAZN, que adicionou:

- A partir do próximo ano, milhões de fãs ao redor do mundo poderão desfrutar gratuitamente de ainda mais conteúdo de futebol de alto nível.

Fifa abre segunda fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026

A Fifa abriu na última segunda-feira (27) a segunda fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com a entidade, um lote com mais um milhão de bilhetes está disponível. Assim como aconteceu na primeira etapa, de pré-venda, os interessados ainda precisarão passar por um sorteio para conseguir as entradas.

