Fifa anuncia parceria para dados e streaming de apostas; entenda

Mais uma da Fifa. A entidade máxima do futebol anunciou a Stats Perform como distribuidora oficial mundial de dados de apostas e direitos de transmissão para o mercado de betting. A empresa tem como atividade-fim a produção de dados relacionados a esportes. O tempo exato do contrato não foi revelado, mas trata-se de um acordo plurianual que cobre a Copa do Mundo Masculina deste ano, a Copa do Mundo Feminina do ano que vem, no Brasil, além de torneios de base e de futsal.

Pelo contrato, a empresa passa a deter direitos exclusivos de distribuição dos dados oficiais de apostas da Copa do Mundo deste ano. Também passa a ter direito às transmissões ao vivo voltadas a casas de apostas licenciadas para os jogos do torneio. O mesmo vale para a Copa Feminina de 2027, para Copa de Futsal de 2028, para a Feminina de Futsal de 2029, para os Mundiais Sub-20 masculinos e femininos entre 2026 e 2029 e para a Copa Intercontinental do mesmo período.

O acordo também cobre milhares de partidas por temporada de competições organizadas por federações. Neste caso, competições exibidas na plataforma FIFA+.

Em detalhes

Na operação, uma equipe da Stats Perform será responsável pela coleta e entrega de dados em tempo real para operadores de apostas. Tais informações serão usadas em processos de precificação, trading e liquidação. Uma outra equipe fornecerá estatísticas oficiais, dados de jogadores, placares ao vivo e acompanhamento de partidas.

- Essa parceria inovadora criará grandes oportunidades para entregar produtos oficiais em benefício do jogo e de seus fãs - resumiu a diretora comercial da Fifa, Romy Gai.

O CEO da companhia, Carl Mergele, completou:

- As competições da Fifa representam o auge do maior jogo do mundo. Nossos clientes ficarão satisfeitos por podermos adicionar as competições ao nosso portfólio oficial de dados de apostas e ao nosso serviço de transmissões ao vivo.