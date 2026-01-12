menu hamburguer
Lance! Biz

Craque do Barcelona fecha com marca global de telecomunicação

Jogadora deve ser um dos principais rostos da marca

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porDaniel Lessa,
Dia 12/01/2026
16:44
Alexia Putellas- Barcelona. (Foto: Pau Barrena/AFP)
imagem cameraAlexia Putellas- Barcelona. (Foto: Pau Barrena/AFP)
A jogadora do Barcelona, bicampeã da Bola de Ouro do futebol feminino, Alexia Putellas, fechou um acordo comercial com a "Vodafone", gigante internacional da telecomunicação. O início da parceria foi anunciado na última quinta-feira (8), e tem como objetivo adotar uma nova estratégia para fortalecer a marca ainda mais no mercado espanhol.

Este novo movimento da marca também marca um acordo com a Uefa, trazendo a "Vodafone" como uma das principais patrocinadores do futebol feminino europeu. A parceria comercial deve se estender por cinco anos, acabando apenas em 2030, mas ainda com possibilidade de renovação.

A "Vodafone" iniciou as suas operações na Espanha no começo do século XXI, e hoje está na terceira posição como telefonia móvel mais utilizada do país, com 19% das operações.

Alexia Putellas - Bola de Ouro
Alexia Putellas foi eleita a melhor jogadora do mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Competições

A empresa de telefonia será uma das principais patrocinadoras da Champions League Feminina e de competições entre seleções, especialmente europeias, como a Eurocopa Feminina. A campanha na qual Alexia faz parte é a "Romper las Reglas" (Romper as Regras), que consiste em uma conexão de 600Mbps. 5G e TV.

A estratégia adotada com a colaboração de Putellas é uma tentativa de demonstrar confiança e liderança através de uma das figuras mais importantes do futebol feminino nos últimos anos. Atual campeã e bicampeã da Bola de Ouro feminina, Alexia também já venceu a Champions League Feminina pelo Barcelona e Copa do Mundo Feminina pela seleção da Espanha.

Contrato de Alexia Putellas com o Barcelona

Hoje, a atleta possui um contrato até o fim de 2026 com o time catalão. No entanto, é muito possível que, ao final do ano, o acordo seja renovado e Putellas defenda o Barcelona até o final de 2027. A atleta é vista como um dos pilares do elenco e uma das principais jogadoras do futebol feminino mundial.

circulo com pontos dentroTudo sobre

