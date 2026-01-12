Craque do Barcelona fecha com marca global de telecomunicação
Jogadora deve ser um dos principais rostos da marca
- Matéria
- Mais Notícias
A jogadora do Barcelona, bicampeã da Bola de Ouro do futebol feminino, Alexia Putellas, fechou um acordo comercial com a "Vodafone", gigante internacional da telecomunicação. O início da parceria foi anunciado na última quinta-feira (8), e tem como objetivo adotar uma nova estratégia para fortalecer a marca ainda mais no mercado espanhol.
Espanhóis analisam impacto de Raphinha: ‘Coração e alma do Barcelona’
Futebol Internacional
‘O mais subestimado do mundo’: jornal espanhol avalia brasileiro em Barcelona x Real Madrid
Futebol Internacional
Vini Jr cai para o Barcelona, mas iguala Cristiano Ronaldo em feito pelo Real Madrid
Futebol Internacional
Este novo movimento da marca também marca um acordo com a Uefa, trazendo a "Vodafone" como uma das principais patrocinadores do futebol feminino europeu. A parceria comercial deve se estender por cinco anos, acabando apenas em 2030, mas ainda com possibilidade de renovação.
A "Vodafone" iniciou as suas operações na Espanha no começo do século XXI, e hoje está na terceira posição como telefonia móvel mais utilizada do país, com 19% das operações.
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
Competições
A empresa de telefonia será uma das principais patrocinadoras da Champions League Feminina e de competições entre seleções, especialmente europeias, como a Eurocopa Feminina. A campanha na qual Alexia faz parte é a "Romper las Reglas" (Romper as Regras), que consiste em uma conexão de 600Mbps. 5G e TV.
A estratégia adotada com a colaboração de Putellas é uma tentativa de demonstrar confiança e liderança através de uma das figuras mais importantes do futebol feminino nos últimos anos. Atual campeã e bicampeã da Bola de Ouro feminina, Alexia também já venceu a Champions League Feminina pelo Barcelona e Copa do Mundo Feminina pela seleção da Espanha.
Contrato de Alexia Putellas com o Barcelona
Hoje, a atleta possui um contrato até o fim de 2026 com o time catalão. No entanto, é muito possível que, ao final do ano, o acordo seja renovado e Putellas defenda o Barcelona até o final de 2027. A atleta é vista como um dos pilares do elenco e uma das principais jogadoras do futebol feminino mundial.
- Matéria
- Mais Notícias