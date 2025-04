Copa do Mundo é pauta de encontro entre presidente da Fifa e FBI

Na última quarta-feira (9), a Fifa e o FBI (Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos) anunciaram uma parceria para atuar conjuntamente na segurança da Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Estados Unidos, no Canadá e no México.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O anúncio foi feito pelas redes sociais tanto pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, quanto pelo diretor do FBI, Kash Patel. Ambos estiveram em Miami ao lado da procuradora-geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, para oficializar a parceria.

Confira os pronunciamentos de ambas as partes

Fifa - Gianni Infantino

- Estive em 🇺🇸 Miami para uma reunião importante, enquanto os preparativos continuam para sediar a maior Copa do Mundo da FIFA de todos os tempos, em 2026, após a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com 32 seleções, deste ano.

continua após a publicidade

Um grande agradecimento à Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pamela Bondi, ao Diretor do FBI, Kash Patel, às suas respectivas equipes e aos membros do comitê organizador da Copa do Mundo de 2026, pelo excelente espírito de colaboração demonstrado na reunião. Estamos todos ansiosos para trabalhar juntos para garantir que os Estados Unidos recebam o mundo em 2025 e 2026 para uma celebração global do futebol em paz e felicidade! Este é o nosso objetivo e o compromisso que todos temos juntos!

A primeira edição com 48 equipes não só entreterá e alegrará bilhões de pessoas em todo o mundo, como também proporcionará um impulso significativo à economia, deixando um legado sustentável para meninas e meninos nos EUA, bem como nos outros co-anfitriões, Canadá e México - disse o presidente da entidade em seu Instagram.

continua após a publicidade

➡️‘Trump não irá atrapalhar Copa do Mundo’, diz campeão com a França

FBI - Kash Patel

- O FBI tem orgulho de trabalhar com a FIFA para garantir a segurança global para a próxima Copa do Mundo de 2026 nos EUA. Obrigado, Presidente Gianni Infantino, por sua colaboração e parceria - disse o diretor em seu X (antigo Twitter).

A Copa do Mundo e seus desdobramentos políticos

A relação dos países organizadores com o governo norte-americano tem sido um fator de atenção. A reeleição de Donald Trump alterou dinâmicas políticas entre os países, especialmente devido às declarações do presidente sobre o Canadá e à sua postura rígida em relação à imigração na fronteira com o México.

Diante desse cenário, a U.S. Soccer (Federação de Futebol dos Estados Unidos) tem trabalhado para fortalecer laços com a administração Trump e garantir que os preparativos do evento avancem sem obstáculos. O CEO da entidade, JT Batson, destacou a necessidade de estabelecer novas conexões com autoridades em Washington D.C, como representantes do Departamento de Estado, do Tesouro e da Casa Branca.

Além disso, Trump anunciou recentemente a criação de uma força-tarefa para a Copa do Mundo em parceria com Gianni Infantino, presidente da Fifa. O objetivo do grupo é coordenar esforços entre diferentes órgãos do governo para apoiar a organização do torneio, garantindo questões fundamentais como segurança, emissão de vistos e logística para turistas.

➡️Organizadores da Copa do Mundo de 2026 e a relação com o governo de Trump