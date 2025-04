Adversário do Fluminense tem dono brasileiro e investimento milionário

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (10), pela segunda rodada da Sul-Americana, para enfrentar o GV San José, da Bolívia. A partida, que será disputada no Maracanã, também chama atenção pelos bastidores: o adversário do Tricolor é administrado por uma família brasileira.



Por trás da gestão do clube está o empresário Paulo Folster, que vive em Curitiba há 46 anos. Nascido em La Paz, na Bolívia, ele se mudou ainda na infância para o Brasil e foi na capital paranaense que construiu sua vida. Casado com Ana Carolina Loyola Chaves, pai de três filhos e avô de cinco netos, Folster lidera um projeto ousado no futebol boliviano.

💰 Investimento de R$ 17 milhões

Em 2022, a convite de um amigo, Folster assumiu o tradicional Club Gualberto Villarroel, fundado em 1968, e iniciou uma transformação estrutural e esportiva. O clube passou a se chamar GV San José, em referência ao San José original, time tradicional de Oruro que enfrentou graves crises financeiras e praticamente desapareceu do cenário esportivo.

A escolha do novo nome e escudo busca preservar o legado do antigo San José — apesar de os clubes não terem ligação formal.

Para tocar o projeto, Folster investiu mais de US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões) no clube, valor que representa 95% do capital total. Uma das patrocinadoras é a 4 Life Grains, empresa do próprio empresário, que também vê o futebol como um vetor de marketing e expansão comercial.

Apesar de ser modesto em comparação à realidade do futebol brasileiro, o montante foi suficiente para o clube se destacar no futebol local e garantir a inédita classificação à Sul-Americana.

⚽ Modelo inspirado nas SAFs

Apesar de a Bolívia ainda não contar com uma legislação específica para SAFs, o GV San José funciona na prática como um clube-empresa, com gestão centralizada, controle financeiro e metas de médio prazo.

Mesmo com orçamento limitado, o clube tem colhido bons resultados e visibilidade internacional graças ao modelo de negócio adotado.

O GV San José integra o Grupo F da Sul-Americana, ao lado de Fluminense, Once Caldas (COL) e Unión Española (CHI). Enfrentar o Tricolor no Maracanã será, sem dúvida, um grande teste — mas também uma vitrine valiosa para o projeto brasileiro que tenta ganhar espaço no futebol boliviano.

