Premiação do ATP de Monte Carlo 2025: veja valores por fase

O tradicional Masters 1000 de Monte Carlo está em andamento nesta semana e abre oficialmente a temporada europeia de saibro do circuito da ATP. Em 2025, o torneio realizado em Mônaco distribuirá 6,13 milhões de euros em premiação total, o equivalente a R$ 39,2 milhões na cotação atual.



Mesmo com leve redução no valor total do torneio em relação ao ano passado, a premiação para o campeão aumentou em 3%. O ganhador da edição deste ano vai embolsar 946,6 mil euros (R$ 6,04 milhões) — 27 mil euros a mais que em 2024.

💰 Premiação em Monte Carlo:

Primeira fase: € 24.500 (R$ 156.555)

(R$ 156.555) Segunda fase: € 44.200 (R$ 282.138)

(R$ 282.138) Oitavas de final: € 82.400 (R$ 526.536)

(R$ 526.536) Quartas de final: € 154.100 (R$ 984.699)

(R$ 984.699) Semifinais: € 282.600 (R$ 1.806.834)

(R$ 1.806.834) Vice-campeão: € 516.900 (R$ 3.302.991)

(R$ 3.302.991) Campeão: € 946.600 (R$ 6.039.474)

🌍 Grandes nomes em ação (e ausências sentidas)

A edição 2025 conta com estrelas como Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Já o campeão do ano passado, Stefanos Tsitsipas, tenta defender o título com um caminho complicado pela frente.

Por outro lado, o brasileiro João Fonseca optou por não disputar o torneio. O jovem tenista segue focado em sua preparação para o Masters 1000 de Madrid, onde pretende voltar à ação. Já o número 1 do mundo, Jannik Sinner, continua suspenso por doping e está fora da disputa.

Com final marcada para domingo, 13 de abril, Monte Carlo segue sendo uma das paradas mais charmosas — e valiosas — do circuito mundial de tênis.

