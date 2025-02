Ferroviária inicia construção de novo CT; veja detalhes do projeto

Um dos clubes mais tradicionais do interior de São Paulo, a Ferroviária de Araraquara anunciou a construção do seu novo centro de treinamento. O espaço irá substituir parte da estrutura utilizada hoje no CT do Pinheirinho, que fica na cidade natal do clube. A ideia é que o novo espaço abrigue tanto as categorias de base quanto o elenco profissional.

O Pinheirinho já havia sido anunciado em dezembro do ano passado como um CT exclusivo para o uso do futebol feminino, o primeiro no país voltado para a modalidade. O novo complexo está localizado a oito quilômetros da Rodovia Washington Luís e a 94 km de distância do Aeroporto de Ribeirão Preto, o que mantém a logística atual bem parecida com o que já é praticado no clube.

Para Filippo Bertolucci, presidente do Conselho de Administração, Desenvolvimento e Impacto de Araraquara, a construção do novo CT acompanha o objetivo de modernização e crescimento da Ferroviária no cenário do futebol nacional. Neste ano, a Locomotiva disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e briga para retornar à elite do futebol. A última vez que jogou a segunda divisão foi em 1995.

Como será no novo CT da Ferroviária

Com as construções iniciadas, o novo espaço de trabalho da Ferroviária poderá receber até 48 atletas em suas acomodações do time profissional até 96 jogadores das divisões de base. Além disso, o projeto contempla duas academias: uma para o time principal, com 688 m², e outra para as categorias de formação, com 220 m².

Um dos campos do CT terá uma arquibancada para 250 pessoas, permitindo que familiares e torcedores acompanhem treinamentos e jogos-treino. A estrutura ainda abriga três vestiários e um auditório destinado a seminários e preleções.

A infraestrutura também inclui uma piscina de 125 m² e refeitório com capacidade para atender 120 pessoas simultaneamente, garantindo alimentação adequada para os atletas e equipe técnica. A expectativa do clube é que a construção do espaço contribua para a economia da cidade com empregos diretos e indiretos.

Novo CT da Ferroviária abrigará elenco profissional e divisões de base. (Foto: Divulgação/Feeroviária)

O estacionamento contará com 150 vagas para carros e nove para ônibus, facilitando o acesso de jogadores, comissão técnica e visitantes.

Além de fortalecer a Ferroviária dentro e fora de campo, o novo CT contribuirá para o desenvolvimento econômico de Araraquara. A construção da estrutura tem gerado empregos diretos e indiretos, movimentando a economia local.

O clube se junta a Novorizontino e Botafogo-SP como os três representantes do estado de São Paulo, todos eles do interior, na Série B do Campeonato Brasileiro.