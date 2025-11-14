A CBF caminha a passos largos para implementar um sistema de Fair Play Financeiro no futebol brasileiro. Já apresentou uma versão, recebeu sugestões e ainda este mês será apresentada a versão final. Mas o conjunto de regras básicas já são conhecidas e, a partir delas, dá para se ter ideia do quanto é preciso evoluir. Ou quantos clubes vão precisar de algum tipo de adequação.

De acordo com o jornalista especializado em negócios do esporte Rodrigo Capelo, em coluna no jornal O Estado de São Paulo, a adaptação será grande. Caso os padrões projetados estivessem aplicados à Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, poucos clubes teriam sido aprovados.

- Da primeira divisão em 2024, ou seja, dos 20 clubes, só sete passariam pelo sistema de Fair Play Financeiro que a CBF montou. Foi um cálculo feito por mim mesmo - destacou, antes de completar:

- Flamengo e Palmeiras - não tem nenhuma surpresa - conseguem pagar suas dívidas em dias se enquadram todos os critérios.

E ele termina citando o Athletico-PR, o Atlético-GO, o Juventude, o Criciúma e o Cuiabá.

- Todos os outros 13 que não citei estariam reprovados por motivos diferentes - emendou Capelo.

Adaptação

A diferença financeira não é nada desprezível, todos terão que se adequar. O Botafogo, campeão brasileiro do ano passado, não se enquadraria nos termos do Fair Play Financeiro proposto. Os outros times que obtiveram classificação à Libertadores deste ano também não. São eles Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia.

