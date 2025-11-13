Santos anuncia parceria para reformar parte da sala de imprensa

O Santos anunciou nesta quinta-feira (13) a sua mais nova parceria. Se unindo com a ""Flexform", o peixe ganhará novos assentos únicos e personalizados para a sua sala de imprensa. As cadeiras irão contar com a tecnologia Alpha 2 Pro, que promete aos consumidores uma melhora no conforto e ergonomia.

continua após a publicidade

Lygia Teles, Gerente de Marketing da Flexform, ressaltou que a empresa fica feliz em poder firmar um acordo com o Santos Futebol Clube.

- A Alpha 2 Pro é resultado de anos de pesquisa em ergonomia e design. Ver essa tecnologia agora representando um time com tanta história como o Santos é motivo de orgulho para nós - disse a gerente.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Torcida do SFC. (Foto: Divulgação/Santos)

Briga contra o rebaixamento acontece dentro e fora de campo

Vivendo uma situação difícil dentro e fora de campo, o Santos briga mais uma vez contra o rebaixamento. O atual campeão da Série B é o primeiro time no Z4. As principais torcidas organizadas do clube fizeram uma nota oficial reforçando o compromisso com o clube e pedindo o apoio dos demais torcedores, confira:

continua após a publicidade

"A Torcida Jovem, Sangue Jovem e Força Jovem convocam toda a nação santista para cantarmos em uma só voz no próximo clássico na Vila Belmiro.

Visando fortalecer uma massa unificada nas arquibancadas da Vila no próximo sábado, os três mais antigos movimentos da arquibancada santista se unem para 90 minutos de guerra ao lado do Peixe.

continua após a publicidade

Ressaltamos que a iniciativa depende de todos os santistas, em todos os setores do estádio, disponíveis a fazer a sua parte para um verdadeiro Alçapão.

Seja em qualquer lugar a Vila, vista sua camiseta do Peixe e cante os 90 minutos pelo Santos Futebol Clube!"

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Peixe está há cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Vem de uma derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, que rendeu críticas ao atacante Neymar pelo comportamento efusivo quanto à arbitragem e na substituição promovida por Juan Pablo Vojvoda.

O treino da próxima sexta-feira (14), marcado para 16h, terá a presença das organizadas como forma de incentivo ao time. O Alvinegro Praiano recebe o Alviverde neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi adiado por causa da participação do rival no Mundial de Clubes da Fifa.