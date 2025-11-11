CBF conclui versão modelo de Fair Play Financeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou a versão modelo de Fair Play Financeiro durante a reunião do Grupo de Trabalho (GT) dedicado ao tema. O evento aconteceu, nesta terça-feira (11), no auditório da entidade, marcando a conclusão de três meses de atividades.

O GT, formado em agosto de 2025, reuniu representantes de clubes, federações, profissionais independentes e consultoria especializada para desenvolver um modelo adaptado à realidade do futebol brasileiro. Os participantes podem enviar sugestões até as 18h do dia 14 de novembro, antes da apresentação final do regulamento no Summit CBF Academy, programado para 26 de novembro.

- Ficamos muito felizes com a ampla participação dos clubes e federações, que demonstra o sucesso desse novo modelo de gestão da CBF, pautado pelo diálogo e pela construção coletiva. Recebemos diversas informações e sugestões, e conseguimos acolher cerca de 80% das contribuições. O regulamento que será apresentado reflete, em grande parte, as propostas feitas pelos participantes do GT. Aquilo que, porventura, não estiver contemplado, por ultrapassar o escopo de atuação da CBF no regulamento do Fair Play Financeiro, nós nos colocamos à disposição para atuar como interlocutores junto às instâncias competentes - disse Helder Melillo, diretor executivo da CBF.

O modelo brasileiro foi inspirado nas cinco principais ligas europeias, mas com adaptações específicas para o contexto nacional. Caio Rezende, diretor da CBF Academy, explicou os desafios enfrentados.

- O maior desafio foi criar uma regulamentação que fizesse sentido para a realidade dos clubes brasileiros, a partir da consolidação de sugestões recebidas. Estudamos detalhadamente grandes modelos europeus, mas adaptamos à nossa realidade. Ao invés de impor barreiras à entrada de capital, buscamos construir um sistema que priorize a sustentabilidade: ou seja, que os clubes não gastem mais do que arrecadam e não acumulem dívidas. Logo no início do grupo de trabalho, o presidente Samir deixou claro que a prioridade era garantir um ambiente seguro para atrair investimentos, sem engessar a gestão dos clubes - afirmou o dirigente.

O regulamento completo do Fair Play Financeiro será apresentado no Summit CBF Academy, no dia 26 de novembro. A implementação das novas regras visa promover a sustentabilidade financeira dos clubes brasileiros a médio e longo prazo.