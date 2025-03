Sergio Pérez pode retornar ao grid da Fórmula 1 em 2026. Segundo informação do jornalista mexicano Chacho López, da "Fox Sports" local, o piloto está negociando com a Cadillac para ocupar um dos assentos que estarão disponíveis na próxima temporada, que marca a entrada do novo time no Mundial.

Pérez guiou na Fórmula 1 ininterruptamente entre 2011 e 2024, passando por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point e mais recentemente pela Red Bull, de onde acabou dispensado ao fim do ano passado mesmo renovando o contrato até o fim de 2026.

Em comentário no programa Fox Sports Radio, López afirmou que Pérez não aceitaria um retorno da Red Bull por conta do tratamento que teve na demissão. A equipe taurina rebaixou Liam Lawson para a Racing Bulls e promoveu Yuki Tsunoda após apenas duas corridas disputadas em 2025.

— Creio que Checo não aceitaria voltar porque lhe trataram muito mal. O que Checo pediria? Não pode pedir para ser primeiro piloto, porque este é Max Verstappen. Então, poderia dizer algo como ‘me deem uma posição importante, porque em outra equipe serei o número’. Ele fará isso, com certeza, se assinar com a Cadillac — declarou Chacho.

Sergio Pérez foi substituído por Liam Lawson na Red Bull (Foto: Mark Thompson/AFP)

Cadillac estará na Fórmula 1 2026

A Cadillac entra como a 11ª equipe do grid da Fórmula 1 em 2026. O time passou por um longo processo de aceitação, que incluiu a saída do nome ‘Andretti’ do projeto, para conseguir a aceitação e aumentar o grid do Mundial.

— Na Cadillac, não vai brigar por vitórias. Talvez, por pódios. É isso que ele está pensando. Existem negociações com a Cadillac, Checo pensa que vai receber uma oferta muito grande, uma base técnica que pode dar futuro, mas que na próxima temporada, vai começar do zero — completou.

Simulação do carro da Genetal Motors/Cadillac na F1 (Foto: Divulgação)

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.