Ex-Corinthians e ídolo na Itália acerta parceria comercial com Ronaldinho Gaúcho

O Manual do Bruxo, ecossistema de ensino desenvolvido por Ronaldinho Gaúcho, anunciou o ex-jogador César Rodrigues como seu novo embaixador. Com passagens por clubes como Corinthians, Lazio (ITA) e Internazionale (ITA), ele assumirá um papel no corpo avaliativo do projeto.

Rodrigues construiu sua carreira atuando na lateral e no meio-campo, destacando-se pelo posicionamento e visão de jogo. Durante sua trajetória, jogou ao lado de nomes como Adriano, Luís Figo, Zlatan Ibrahimovic, Esteban Cambiasso e Hernán Crespo. Após encerrar a carreira como atleta, iniciou sua trajetória como treinador, acumulando experiência nas categorias de base da Lazio e do Frosinone, ambos na Itália.

- Tive de enfrentar muitas dificuldades ao longo da vida para chegar ao patamar que atingi no futebol europeu e no Corinthians. Há milhares de jovens ao redor do planeta buscando realizar o sonho de se tornar jogador profissional. A função do Manual do Bruxo é justamente permitir que essa garotada fique um pouco mais perto de sua realização ao absorver o aprendizado de um dos maiores jogadores que já existiu. Estou muito orgulhoso de fazer parte deste projeto, ainda mais com um papel tão fundamental - celebra César Rodrigues, embaixador do Manual do Bruxo.

Ronaldinho e César Rodrigues (Foto: Divulgação)

César estará presente nas primeiras seletivas de jovens talentos do Manual do Bruxo. O ex-jogador aplicará seus conhecimentos para proporcionar um ambiente favorável para que os atletas possam desempenhar a melhor qualidade técnica possível, além de avaliar os principais destaques em cada categoria.

- O Manual do Bruxo tem crescido cada vez mais e, com a chegada do César, reforçamos nosso time e fortalecemos ainda mais nosso posicionamento no mercado do futebol - afirma Sergio Estevam Jr., presidente executivo da Growth Venture, empresa responsável pelo projeto.

Disponível para o público desde janeiro de 2025, o ‘Manual do Bruxo’ oferece aulas detalhadas de um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Separado em módulos específicos de aprendizado, o projeto ainda garante a participação de integrantes em seletivas que serão realizadas ao redor do mundo.