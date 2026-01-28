O Rio Futsummit 2026 vai acontecer nos dias 23 e 24 de março, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. O evento chega à sua quarta edição, agora oficialmente incorporado ao calendário da cidade. O encontro terá programação presencial e online e reunirá profissionais da indústria do futebol, executivos, atletas, marcas, criadores de conteúdo e torcedores.

Organizado em parceria com a Prefeitura do Rio, o evento é apresentado como o último grande encontro do setor antes da Copa do Mundo deste ano. Serão dois dias de atividades no festival: painéis temáticos, rodadas de negócios, ativações de marca, experiências imersivas e transmissões digitais gratuitas.

Entre os convidados já confirmados estão Zico, Cafu, Mauro Silva, Marcelo Paz (CEO de futebol do Corinthians), Mário Bittencourt (diretor geral do Fluminense), Wendell Lira e Glenda Kozlowski.

A programação também contará com o jornalista Mauro Beting; com o especialista em esportes eletrônicos Marcelo Fadul; com o cofundador da Rio Innovation Week Fábio Queiroz; com o especialista em marketing esportivo Bernardo Pontes; e com a diretora jurídica do Fluminense Roberta Fernandes. A organização prevê a participação de mais de 200 convidados ao longo do evento.

Idealizado por Getúlio Vargas e Izabel Barbosa, o Rio Futsummit terá múltiplos ambientes, incluindo a FUT Arena, voltada a debates sobre o futebol como indústria, palcos dedicados a mercado, tecnologia, inovação e eSports. A curadoria do evento divide os conteúdos em mais de 15 trilhas, com temas como gestão, marketing esportivo, direito desportivo, ESG, saúde mental, performance, negócios, investimentos, jornalismo e engajamento de fãs.

- Nascemos durante a pandemia, de forma online, quando enxergamos a necessidade de ampliar o acesso às discussões que pautam o futuro do futebol. Ano a ano ganhamos força e nos adaptamos às demandas da indústria. Em 2026, estamos transformando o Futsummit em um ecossistema do futebol, com experiências para torcedores, profissionais e marcas em um ano de Copa do Mundo - afirma Izabel Barbosa, cofundadora do evento.

Além do público presencial, o evento manterá transmissões online gratuitas e podcasts, ampliando o alcance do conteúdo para quem acompanha à distância.

Ingressos

Os ingressos e passaportes para o evento custam de R$ 40 a R$ 560 e podem ser adquiridos por meio do site oficial: www.riofutsummit2026.com.