Estreia de Luka Doncic no Lakers dispara audiência da ESPN

A chegada de Luka Doncic no Los Angeles Lakers chocou o mercado consumidor da NBA e sua estreia pela franquia não poderia ter sido diferente: a partida contra o Utah Jazz disparou a audiência da ESPN, emissora que transmitiu o duelo na última terça-feira (11). A empresa registrou um pico de audiência de 2,55 milhões de espectadores, aumentando consideravelmente a média de público nos jogos.

Segundo dados da própria ESPN, através da sua plataforma de press room, a estreia de Doncic movimentou uma audiência 42% maior que a média registrada pela emissora no último ano. A média geral de espectadores no jogo foi de 2,01 milhões. Os dados são da Nielsen, empresa global especializada em análise de mídia e audiência.

Para se ter uma ideia do impacto da chegada de Luka Doncic, a audiência da partida se aproximou dos números registrados no confronto entre Golden State Warriors e Boston Celtics, em novembro de 2022, que é o jogo com maior audiência da história da NBA na ESPN. Em jogos não-exclusivos da emissora, que se soma aos espectadores de outras emissoras, a partida fica como a 10ª da temporada.

Luka Doncic disputou seu primeiro jogo ao lado de LeBron James no Lakers. (Foto: Reprodução/X/@Lakers)

Na partida, o Lakers venceu o Utah Jazz por 132 a 113, em jogoque o astro esloveno contribuiu com 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. A audiência da ESPN teve um público específico durante a transmissão da partida. Segundo a empresa, homens norte-americanos entre 18 a 34, 18 a 49 e 25 a 54 anos.

Estreia de Doncic após a lesão

Antes do confronto com o Utah Jazz, LeBron James, novo companheiro de Doncic, chamou a atenção ao aparecer no aquecimento vestindo a camisa número 77 do ala-armador, em uma clara homenagem ao novo integrante da equipe. A cena agitou as redes sociais e antecipou a atmosfera de expectativa em torno da estreia do esloveno.

Apesar do bom desempenho de Luka no jogo, quem chamou a atenção foi o próprio LeBron James. O camisa 24 do Lakers deixou no jogo 24 pontos, sete rebotes e oito assistências, liderando a equipe na vitória contra Utah.

O Lakers ocupa a 5ª posição da Conferência Oeste, enquanto o Utah Jazz é o penúltimo na tabela, na 14ª colocação. O líder da conferência é o Oklahoma City Thunder.