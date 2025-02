Mais um feito histórico foi registrado na carreira de Stephen Curry. Na noite desta segunda-feira (10), o armador do Golden State Warriors disputou sua 1.000ª partida na temporada regular da NBA contra o Milwaukee Bucks. Este marco histórico para a franquia foi celebrado com uma vitória por 125 a 111, liderada pelo jogador, que marcou 38 pontos.

Além dos 38 pontos, Stephen Curry contribuiu com mais seis rebotes e quatro assistências, com direito a seis bolas de três convertidas. Vale destacar também a atuação de Jimmy Butler, novo companheiro de Curry no Warriors, que marcou 20 pontos, nove rebotes e seis assistências.

Desde sua seleção no draft de 2009 pelo Golden State Warriors, Stephen Curry tem sido fundamental na transformação da equipe. Em sua carreira na NBA, o armador conquistou quatro títulos (2015, 2017, 2018 e 2022), foi nomeado MVP da temporada regular duas vezes (2015 e 2016) e MVP das finais em 2022.

Reconhecido como o maior pontuador de três pontos da história da liga, Stephen Curry, aos 36 anos, continua a desafiar os limites do basquete. No ano passado, renovou seu contrato com os Warriors até 2027, em um acordo avaliado em U$S 62,6 milhões (aproximadamente R$ 352,7 milhões), garantindo sua permanência na equipe.

Atingir 1.000 jogos na temporada regular, por uma única equipe, destaca a durabilidade, consistência e excelência de Curry em sua carreira. Assim como reafirma sua influência indelével no basquete e sua contribuição para o Golden State Warriors.

No time titular do All-Star Game, que acontecerá neste domingo (16), Stephen Curry ainda tem mais dois compromissos pelo Golden State Warriors na semana. O primeiro será, nesta quarta-feira (12), em confronto contra o Dallas Mavericks e o próximo, contra o Houston Rockets, na quinta-feira (13).

