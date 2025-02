Mais uma movimentação estratégica para reforçar seu elenco foi feita porLos Angeles Lakers. Após a saída de Anthony Davis para o Dallas Mavericks, o Los Angeles Lakers anunciou a contratação do pivô ucraniano Alex Len, que estava no Washington Wizards. A troca que abalou a NBA, que envolveu a ida de Luka Doncic ao time da Califórnia, foi a primeira das grandes atividades da equipe no mercado da "bola laranja".

Alex Len é o novo reforço de Los Angeles Lakers

Esta ação, fora da janela de transferências, faz parte dos esforços da equipe para fortalecer sua presença no garrafão, considerando a recente adição de Luka Doncic e a necessidade de preencher a lacuna deixada por Anthony Davis.

Alex Len possui 2,13m de altura e teve passagens pelo Sacramento Kings antes de se juntar ao Wizards. Em Washington, o pivô registrou médias de 1,4 pontos e 1,8 rebotes em 7,2 minutos por jogo na última temporada, é visto como um reforço importante para os Lakers, que busca uma presença mais robusta sob as cestas.

A busca por um novo pivô levou os Lakers a considerar várias opções, incluindo uma tentativa frustrada de adquirir Mark Williams do Charlotte Hornets, negócio que não se concretizou devido a problemas nos exames médicos do jogador. Com a contratação de Len, o time de J.J. Redick espera melhorar significativamente suas capacidades defensivas e de rebote, áreas que carecem de reforço após as mudanças recentes no elenco.

A chegada de Len e Doncic aos Lakers marca um novo capítulo na tentativa da equipe de construir um grupo competitivo para disputar o título na próxima temporada. A combinação de habilidade, altura e experiência desses jogadores sugere uma estratégia interessante por parte da equipe liderada por LeBron James.

