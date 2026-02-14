Após balançar as redes mais uma vez pelo Chelsea, se consolidando como um dos nomes mais regulares e decisivos do ataque dos Blues, Estêvão voltou o centro das atenções. Dessa vez o motivo foi o grande movimento que aconteceu nas redes sociais, onde internautas compararam o brasileiro à Lamine Yamal, o jovem mais badalado do futebol mundial.

continua após a publicidade

Estêvão tem sido um deleite ao torcedor do Chelsea nesta temporada. O brasileiro chegou à equipe com poucas expectativas, sendo muitas vezes, tratado como "mais um" jovem contratado pela equipe londrina. Entretanto, o jovem atacante superou as expectativas, e com rápido impacto, se tornou referência no ataque do Chelsea.

➡️ Carlo Ancelotti irá curtir Carnaval no Brasil com agenda lotada; veja destinos

Internautas comparam Estêvão e Lamine Yamal

Tradução: Meu garoto estrela. Jamais comparem isso com aquele palhaço do Yamal, jamais. Já vi o suficiente, Estêvão dá de dez a zero nele, mano. Observe a precisão! Coisas que adoramos ver.

continua após a publicidade

Tradução: Sinceramente, o que Lamine Yamal tem de melhor que Estevão Willian?

Tradução: Lamine Yamal não conseguiu marcar ontem e o Barcelona perdeu. Estevão marcou hoje e o Chelsea venceu... Estamos acima do nível deles.

Tradução: Estevão marcou na vitória por 4 a 0 Yamal não marcou e perdeu por 4 a 0. Não somos iguais.

Tradução: Em outras palavras, Estêvão é melhor que Lamine Yamal.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

➡️ Chegada de Estêvão, títulos, bilhões e déficit: o verdadeiro balanço do Chelsea pós-Abramovich

No ambiente das seleções, os dois estão no centro dos projetos de seus países. Yamal, apesar das polêmicas recentes por conta das lesões, segue como o principal nome da Espanha. Já Estêvão assumiu o protagonismo imediato no Brasil de Carlo Ancelotti, tornando-se referência na reta final de preparação para a Copa do Mundo.

Pedro Neto faz hat-trick em goleada do Chelsea

O Chelsea garantiu classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra ao vencer o Hull City por 4 a 0. O português Pedro Neto foi o destaque da partida com três gols, enquanto o brasileiro Estêvão completou a goleada do Chelsea.

A equipe londrina demonstrou superioridade técnica diante do adversário da Championship. Os Blues criaram diversas oportunidades ofensivas antes mesmo de abrir o marcador, impondo seu ritmo de jogo durante todo o confronto.

📲Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

O próximo adversário do Chelsea nas oitavas de final da Copa da Inglaterra será definido por sorteio, conforme o regulamento da competição.