O Lance! apresenta os melhores palpites para Chelsea x Burnley, pela 27ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 21 de fevereiro, às 12h00 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Chelsea x Burnley (21/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade.

O mercado de ambas as equipes marcam aparece como uma ótima opção para o confronto quando analisamos o retrospecto defensivo dos times. O Chelsea, mesmo vivendo um bom momento na temporada, tem um ponto de atenção claro na defesa — sofreu nove gols nos últimos oito jogos. Em contrapartida, o ataque segue muito eficiente, conseguindo marcar com regularidade e sustentar a maioria dos resultados positivos recentes.

Já o Burnley atravessa uma fase defensiva ainda mais frágil, com 20 gols sofridos nas últimas dez partidas, o que compromete diretamente seus resultados. Por outro lado, ofensivamente a equipe vem respondendo bem, com 15 gols marcados no mesmo período, mostrando capacidade de incomodar os adversários. Diante desse cenário — defesas vulneráveis e ataques produtivos — o palpite para gols dos dois lados ganha bastante força para esse duelo.

Em cinco dos últimos sete jogos do Chelsea tivemos gols para os dois lados Em seis das últimas oito partidas do Burnley ambas as equipes marcaram O Burnley sofreu gols nos últimos 20 encontros contra o Chelsea

Outros palpites para Chelsea x Burnley

Cole Palmer reencontrou seu melhor futebol nas últimas partidas do Chelsea. Após um período afastado por lesão, o meia-atacante dos Blues voltou em alto nível, sendo decisivo nos compromissos recentes. Dos nove gols marcados na temporada, quatro foram nas duas últimas partidas disputadas, incluindo três em um único jogo, diante do Wolverhampton. Diante desse momento, nosso palpite acompanha para mais uma atuação decisiva do camisa 10 do Chelsea.

Na Premier League, o Chelsea registra média de 11,4 faltas cometidas por partida e 2,3 cartões recebidos. No recorte mais recente, considerando os últimos dez jogos, essa média sobe para 2,5 cartões por confronto. Esse perfil mais indisciplinado dos Blues se mantém ao longo da competição, o que reforça nosso palpite para mais de 1,5 cartões neste próximo duelo.

Ofensivamente, o Chelsea vem mantendo um bom volume de jogo, com média de 5,6 escanteios por partida. Além disso, a equipe consegue limitar as ações ofensivas dos adversários, cedendo apenas 4,4 escanteios por jogo. Assim, em cinco dos últimos sete jogos dos Blues tivemos menos de 10,5 escanteios. Como o Burnley apresenta baixo número de tiros de canto em seus compromissos, com média de apenas 3,3 escanteios nos últimos dez jogos, o palpite para um total abaixo da linha de escanteios surge como uma opção válida para este confronto.

Análise e Forma dos Times

Chelsea - Momento e escalação

O Chelsea vive um claro momento crescente na temporada. Com apenas as duas derrotas para o Arsenal nas semifinais da Copa da Liga Inglesa como tropeços recentes, os Blues venceram sete dos últimos dez jogos, consolidando a crescente sob novo comando. No último compromisso, vitória convincente por 4 a 0 sobre o Hull City pela Copa da Inglaterra, confirmando o bom momento ofensivo da equipe.

Agora, atuando em Stamford Bridge contra o Burnley, o objetivo é manter o embalo e seguir somando pontos importantes na temporada. Para o confronto, Marc Cucurella segue como dúvida, enquanto Roméo Lavia, Levi Colwill e Jamie Gittens continuam fora, todos no departamento médico.

Provável escalação do Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Josh Acheampong e Jorrel Hato; Andrey Santos, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer e Enzo Fernández; João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.

Burnley - Momento e escalação

Já o Burnley segue enfrentando as dificuldades típicas das equipes que sobem da Championship para a elite inglesa. Com apenas duas vitórias nas últimas dez partidas, o time ocupa a penúltima colocação da Premier League, somando somente 18 pontos em 26 rodadas, vivendo situação cada vez mais delicada na luta contra o rebaixamento.

No último compromisso, veio mais um golpe duro: derrota e eliminação para o Mansfield, equipe da terceira divisão, pela Copa da Inglaterra — resultado que aumentou ainda mais a pressão sobre o elenco. Agora, o Burnley visita o Chelsea com a missão extremamente complicada de tentar iniciar uma reação imediata para manter vivas as chances de permanência na elite do futebol inglês.

Provável escalação do Burnley: Martin Dúbravka; Josh Laurent, Joe Worrall e Maxime Estève; Kyle Walker, Hannibal Mejbri, Lesley Ugochukwu e Bashir Humphreys; Marcus Edwards, Zian Flemming e Jaidon Anthony. Técnico: Scott Parker.

Confronto direto e estatísticas de Chelsea x Burnley

O histórico recente entre Chelsea e Burnley é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Chelsea x Burnley

22/11/2025 - Burnley 0 x 2 Chelsea - (Premier League)

30/03/2024 - Chelsea 2 x 2 Burnley - (Premier League)

07/10/2023 - Burnley 1 x 4 Chelsea - (Premier League)

05/03/2022 - Burnley 0 x 4 Chelsea - (Premier League)

06/11/2021 - Chelsea 1 x 1 Burnley - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Chelsea x Burnley

Em todas as competições foram disputados 107 jogos entre as duas equipes, com 43 vitórias do Chelsea, 27 empates e 37 triunfos do Burnley Na temporada, os Blues registram 84 gols marcados e 50 gols sofridos, em 41 jogos disputados Em cinco dos últimos sete jogos do Chelsea tivemos ambas as equipes marcando Cole Palmer marcou quatro gols em suas últimas duas partidas disputadas Os Blues registram média de 2,3 escanteios por partida na Premier League

Comparação de Odds para Chelsea x Burnley

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Chelsea x Burnley

