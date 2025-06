O Clube Atlético Juventus aprovou, neste sábado (28), a proposta da REAG Capital Holding para a criação da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) responsável pelo departamento de futebol profissional.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O projeto foi aprovado por ampla maioria após passar por todas as etapas internas de análise e votação, incluindo a assembleia geral de sócios. Dos 388 associados participantes, 322 votaram a favor, 62 foram contrários, 1 voto foi nulo e 3 em branco.

— É uma honra para a REAG Capital Holding fazer parte desse novo capítulo da história do Clube Atletico Juventus. Como sócio do clube, ex-atleta de basquete, oriundo da Mooca e de família italiana é particularmente importante este processo e vamos trabalhar com seriedade e profissionalismo para devolver ao Juventus o lugar que nunca deveria ter saído, ou seja, o topo do futebol estadual — afirma João Carlos Mansur, presidente do conselho de administração na REAG Capital Holding S/A.

continua após a publicidade

Com um investimento previsto de R$500 milhões, o projeto tem o objetivo de profissionalizar o futebol do Clube Atletico Juventus e recolocar o clube na elite do Campeonato Paulista em breve.

Dentre os objetivos esportivos, também está o retorno para a Série A do Brasileirão até 2035. Entre os pilares da proposta estão a reforma completa do estádio Conde Rodolfo Crespi, Rua Javari, que passará a ter capacidade ampliada e a criação de uma nova estrutura administrativa exclusiva para o futebol.

continua após a publicidade

Além disso, a proposta prevê a implantação de um centro de formação de atletas, com foco técnico, físico e disciplinar. A nova Rua Javari também contará amenidades restaurantes, alojamento para os jogadores, um centro de fisioterapia integrados com spa e academia.

De acordo com os gestores, um dos diferenciais da iniciativa está na participação da P&P Sport Management, na figuras dos sócios Claudio Fiorito e Federico Pastorello, uma das maiores empresas de agenciamento de atletas do mundo. Ambos irão colaborar na estruturação do projeto esportivo da SAF e utilizarão suas experiências e redes de contatos para alavancar o futebol do Clube Atletico Juventus.

O Juventus é conhecido como "Moleque Travesso" (Foto: Reprodução/Juventus)

A Wolff Sports, agência de marketing esportivo que já trabalhou com mais de 100 clubes no futebol brasileiro, foi uma das responsáveis pela estruturação do modelo de negócio e auxiliará os departamentos de marketing, comercial e comunicação.

— Será desafiador, mas nós adoramos desafios. Trabalhar na construção do case de uma das marcas mais tradicionais do Brasil é uma oportunidade ímpar. Nos últimos meses, trabalhamos com afinco na formatação do modelo de negócio mais adequado ao clube. O nosso objetivo é implementar o plano estratégico de posicionamento de marca: conectada ao bairro, à colônia italiana, à Itália, na capital de São Paulo. A modernização do estádio, a performance nas competições e na formação de atletas colocarão o Clube Atletico Juventus no seu devido lugar — comenta Fábio Wolff, sócio-diretor da agência.