João Fonseca estreia no Miami Open nesta quinta-feira (20). Após conquistar o título no Challenger de Phoenix, o brasileiro volta a disputar um torneio de elite e terá o norte-americano Learner Tien na abertura da competição Masters 1000. A partida, marcada para não antes das 20h (de Brasília) será transmitida pela ESPN 2 e Disney+.

Ex-tenistas e comentaristas do esporte na "ESPN", Fernando Meligeni e André Ghem falaram sobre a estreia de João Fonseca no torneio contra Tien, adversário do carioca na decisão do último NextGen ATP Finals.

— É um jogo, por um lado, bom para o João porque ele já jogou contra o Tien algumas vezes e é um atleta parecido com ele, jovem, promissor e eles têm aquela rivalidade por ser da mesma geração. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem um jogo desses, esses tipos de clássico, eles vão querer se mostrar muito, o Tien mais ainda por ser o atleta da casa. Vai ser uma partida muito dura na minha visão, o João pode tanto ganhar como sair derrotado. Vai ser um jogo bem interessante de acompanhar — analisou Fernando Meligeni, ex-número 25 no ranking da ATP.

Fernando Meligeni em coletiva no Rio Open (Foto: FotoJump/Divulgação)

— Vejo um jogo difícil e perigoso, pois o Tien é um cara em ascensão. Difícil ganhar quatro vezes seguidas dele, já que o João venceu as últimas 3 partidas, mas o João é o João. Tem muito mais tênis e pode ganhar 4,5,6 — disse André Ghem.

Os ex-atletas também comentaram sobre a possibilidade de Tien ter o público ao seu favor por estar disputando o torneio em casa e como isso poderia afetar o desempenho de João.

— Sinceramente eu não estou mais acreditando nessa garotada sentir pressão. Tanto o Tien quanto o João e outros dessa idade vêm mostrando uma maturidade que impressiona. Eles estão com uma tranquilidade para jogar muito legal. Acho que vai ser uma partida muito dura e muito complicada, mas acredito que esse fator ‘casa’ não vai ser determinante na partida — disse Fernando Meligeni.

— Tien é Americano, mas não tem o mesmo carisma. Em Miami a torcida brasileira vai estar em peso e fazer a diferença pro João Fonseca. O foguete brasileiro é sensação mundial — finalizou André Ghem.

André Ghem é comentarista da ESPN (Foto: Reprodução / Instagram)

Brasileiro tenta chegar pela primeira vez à terceira rodada em Masters

O torneio na Flórida será a terceira participação de João Fonseca em Masters 1000 na carreira. A estreia foi ano passado, em Madri, no saibro, quando venceu o americano Alex Michelsen na estreia e parou, na fase seguinte, diante do britânico Cameron Norrie. Há duas semanas, o brasileiro parou diante de Draper em Indian Wells, primeiro Masters 1000 do ano.

João Fonseca venceu na estreia no Challenger de Phoenix (Foto: Divulgação/ATP)

FICHA TÉCNICA: JOÃO FONSECA X LEARNER TIEN

MASTERS 1000 DE MIAMI — FASE DE 128

📅 Dia: quinta-feira, 20 de março de 2025;

⏰ Horário: não antes das 20h (de Brasília);

🗺️ Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, na Flórida, nos EUA;

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)