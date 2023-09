Especialista analisa modelo de SAF do Fortaleza: ‘Mais fundamental que o valor financeiro é o parceiro’

O Fortaleza vota na manhã deste sábado (23) proposta de mudança no estatuto do clube que permitiria a mudança para Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No entanto, o modelo visado pelo Leão do Pici é diferente dos casos mais famosos no Brasil, como Vasco, Botafogo e Cruzeiro. Em entrevista ao Lance!, Pedro Daniel, Diretor Executivo e líder da Área de Esportes, Mídia e Entretenimento da EY na América Latina, analisou o tema.