Quais times mais lucraram com premiação na Copa do Brasil em cinco anos? Veja ranking

Flamengo lidera ranking de premiação acumulada



Um levantamento da Pluri Consultoria, com exclusividade ao Lance! Biz, revela que o Flamengo é o clube que mais lucrou com premiação nas últimas cinco edições da Copa do Brasil: R$ 151,95 milhões (contando os R$ 40 milhões, que é o valor mínimo garantido na final).



O clube carioca alcançou a liderança do ranking neste ano. Antes, o líder era o Athletico-PR, que faturou R$ 121,15 milhões em premiação nos últimos cinco anos. O Furacão chegou a duas finais (2019 e 2021) e conquistou um título (2019) neste período.



