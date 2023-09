Em novos ares, Pikachu chegou ao Fortaleza em 2021. Foi abraçado pela torcida do Leão e ajudou o clube com uma campanha histórica, terminando na quarta colocação no Brasileirão e com vaga direta para a Libertadores, além de três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste. Desempenho tão bom que chamou a atenção do Shimizu S-Pulse, do Japão, para onde foi transferido. Não teve bom rendimento e foi emprestado de volta ao Fortal no início deste ano. Somando as duas passagens pelo Fortaleza, Yago soma 37 gols em 150 jogos.