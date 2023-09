SAF do Fortaleza: quanto vale, qual será o modelo e quais os objetivos do clube?

Por que o Fortaleza quer virar SAF?



Em reunião com torcedores em julho deste ano, a diretoria do Fortaleza explicou que esse plano de venda não existe mais. O clube quer realizar um processo mais lento, mudando inicialmente o estatuto para SAF visando outros pontos, como:



- Possibilidade de realização de investimentos e empréstimos com maior facilidade;

- Aprofundamento em processos de governança corporativa, gestão empresarial, auditoria e compliance;

- Preparar o Fortaleza para receber um possível investimento no futuro.



Transformando-se em SAF, o Fortaleza ampliaria suas possibilidades no mercado, mas mantendo as principais decisões e o controle do clube na gestão.