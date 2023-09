Náutico recebe oferta de quase R$ 1 bilhão para virar SAF

O montante de quase R$ 1 bilhão seria dividido em pagamentos de dívidas e investimento no clube. A proposta também envolve uma série de mínimos garantidos, em termos de orçamento para o futebol pelos próximos 10 anos, que iria de acordo com a divisão que o clube estiver jogando. Parte do valor ainda poderia ser destinado à melhorias no Centro de Treinamento Wilson Campos e Estádio dos Aflitos (os investidores também tem expertise no campo imobiliário).