Qual era o tamanho da fortuna de Ayrton Senna?

US$ 1 milhão por corrida



Em 1993, Ayrton Senna viveu uma situação curiosa na Fórmula 1. Sem chegar a um acordo com a equipe da McLaren para a temporada completa, ele assinava contratos pontuais a cada corrida. De acordo com Martin Whitmarsh, ex-diretor de operações da equipe, o brasileiro ganhava US$ 1 milhão por Grand Prix - valor impensável para a época.



+ Quem são os atletas mais ricos da história? Veja ranking de fortuna



Lado filantrópico de Ayrton Senna



É importante destacar também o lado filantrópico de Ayrton Senna. Na biografia sobre o piloto, Rubython conta que ele deixou mais da metade de sua fortuna para o Instituto Ayrton Senna, uma das maiores entidades filantrópicas do Brasil com foco em educação infantil.



Ele também cedeu para o instituto o direito integral de recolhimento dos royalties da marca Senna, que continua sendo utilizada por grandes marcas do mundo inteiro.