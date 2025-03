Especialista analisa impacto e gestão de imagem de Estêvão, do Palmeiras

A nova joia do futebol brasileiro, Estêvão, do Palmeiras, está próximo de atingir um feito impressionante antes dos 18 anos. Ao atingir 30 participações em gols, a joia precisa de mais dois envolvimentos em gols para igualar a marca de Neymar na mesma idade. Com dois gols na vitória sobre o São Bernardo, o atacante reafirmou seu potencial como uma das maiores promessas do futebol nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O desempenho de Estêvão reforça a capacidade do Palmeiras em desenvolver jovens talentos e projetá-los para o cenário internacional. O clube tem adotado uma estratégia bem estruturada para a transição de suas promessas ao futebol profissional, potencializando não apenas o valor de mercado dos atletas, mas também sua consolidação no futebol brasileiro e europeu.

Victor Sell, especialista em marketing esportivo e fundador da VS4 Marketing, destaca a importância de um planejamento estratégico para que o jovem atleta consiga consolidar sua imagem e trajetória de forma sólida.

continua após a publicidade

- Quando um jogador atinge uma marca tão expressiva aos 17 anos, isso vai muito além dos números. Ele passa a ser observado com outros olhos pelo mercado, pelos clubes europeus e pelas marcas. A pressão aumenta, e a gestão de imagem precisa ser cuidadosa para que ele continue crescendo sem atropelar etapas - analisou Victor Sell.

A história recente do futebol brasileiro mostra que talentos precoces nem sempre mantêm a ascensão esperada. Fatores como pressões excessivas, transferências precipitadas e gestões equivocadas de carreira podem influenciar diretamente o sucesso ou a estagnação de um atleta. Por isso, um planejamento estruturado é fundamental para transformar talento em uma carreira de alto nível.

continua após a publicidade

Estreia de Estêvão no Paulistão 2025 com o Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Em busca do tetra, Palmeiras pode contar com Vitor Roque na semifinal

- O principal desafio de um jovem jogador não é apenas manter a performance em campo, mas também entender a dinâmica do futebol moderno. Ter uma equipe que auxilie na gestão de imagem, escolha de projetos e tomada de decisões é essencial para que ele não sofra com a pressão e consiga aproveitar ao máximo seu potencial - destacou o especialista.

A comparação com Neymar, inevitável pelo impacto do ex-jogador do Santos na mesma idade, pode ser um impulsionador de oportunidades para Estêvão. No entanto, a gestão do tempo e das decisões será determinante para que ele consiga seguir uma trajetória de sucesso, aproveitando o momento sem pressa e consolidando sua evolução no Palmeiras antes de pensar em uma transferência internacional.

- O caminho de um jovem talento precisa ser bem planejado para evitar erros comuns, como uma ida precoce para a Europa ou a pressão de ser o 'novo Neymar'. O importante é construir sua própria identidade, sem pular etapas. Se bem orientado, Estêvão tem tudo para brilhar tanto no futebol brasileiro quanto no exterior - concluiu.