Em busca do tetra, Palmeiras pode contar com Vitor Roque na semifinal

A classificação do Palmeiras para a semifinal do Campeonato Paulista, conquistada no último sábado, abre a possibilidade de que a estreia de Vitor Roque com a camisa do Verdão ocorra já no próximo fim de semana. O clube, atual tricampeão paulista, está em busca de um feito inédito: o tetracampeonato do torneio estadual.

continua após a publicidade

➡️ Após atuação de gala, Estevão, do Palmeiras, se aproxima de recorde de Neymar

A presença do atacante de 20 anos é quase certa, já que ele está regularizado e inscrito no Paulistão. O Palmeiras aguarda a chegada do seu reforço mais aguardado da temporada para que ele comece os treinos na Academia de Futebol e tenha os primeiros contatos com os novos companheiros de equipe.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, destacou as qualidades do jovem atacante:

— Ele é um jogador com características diferentes do Lopez e do Thalys. Ele é rápido, ataca a profundidade e tem um bom jogo de apoio. Apesar de não ser tão alto, é forte e segura bem a bola. Já pudemos provar na pele o que esse jogador é capaz de fazer. Não é o nome que vai jogar, não é o valor que ele custa, estamos falando de um jovem jogador que o Palmeiras comprou pensando em revender daqui a três ou quatro anos. Chegou o momento, achamos nós e ele também, que o Palmeiras pode ajudá-lo e ele pode ajudar o Palmeiras — afirmou Abel.

continua após a publicidade

Vitor Roque foi inscrito pelo Palmeiras na vaga de Rony e está apto para atuar no Paulistão. Além dele, o clube também inscreveu os zagueiros Bruno Fuchs e Micael para a fase final do Estadual.

Micael, por exemplo, fez apenas quatro treinos pelo Palmeiras e já foi titular na partida contra o São Bernardo, nas quartas de final. Esse cenário pode indicar que Vitor Roque seja, ao menos, relacionado para a semifinal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Contratado por 25 milhões de euros, valor que o torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o atacante de 20 anos já está regularizado para jogar pelo Alviverde. Ele foi registrado no BID da CBF e inscrito no Campeonato Paulista desde sexta-feira (28/2).

Com a chegada de Vitor Roque, o Palmeiras reforça seu elenco em um momento crucial da temporada, buscando não apenas o título paulista, mas também consolidar o jovem atacante como uma peça fundamental para os desafios futuros. A torcida aguarda ansiosa para ver o novo reforço em ação e ajudar o Verdão na conquista do tão sonhado tetracampeonato.