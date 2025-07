Palmeiras bate meio bilhão em vendas e amplia faturamento em 2025

Com a venda de Richard Ríos para o Benfica, o Palmeiras superou a marca de meio bilhão de reais em negociações na atual temporada. No último domingo, os clubes fecharam a transferência por 30 milhões de euros (R$ 195 milhões). O Verdão, dono de 70% dos direitos econômicos, ficou com 21 milhões de euros (R$ 136 milhões).

Anteriormente, a diretoria alviverde fechou a saída de Vitor Reis para o Manchester City. Sem intenção de vender o zagueiro formado nas categorias de base, o Palmeiras fez jogo duro e só aceitou ceder o atleta por 37 milhões de euros (R$ 232 milhões na época). Dono de 100% do passe, o Verdão permaneceu com o montante total da venda.

Nos balanços divulgados até o momento, o Palmeiras informou ter arrecadado pouco mais de R$ 270 milhões, grande parte com a venda de Vitor Reis para o futebol inglês. Agora em julho, o departamento financeiro irá incluir o valor referente à venda de Estêvão para o Chelsea. O acordo prevê 45 milhões de euros (R$ 262 milhões na cotação da época) fixos, com possibilidade de chegar a 61,5 milhões de euros caso todas as metas esportivas sejam atingidas. Com o Verdão dono de 70% do passe.

Assim como os valores envolvendo a transferências de Richard Ríos para o futebol português. Com isso, o clube ultrapassa a marca de meio bilhão de reais em arrecadação com a venda de atletas em 2025. Vale lembrar que, antes do início da temporada, o Palmeiras projetava faturar R$ 301 milhões com negociações.

Veja projeção orçamentária do Palmeiras para 2025

O Palmeiras tem como meta arrecadar R$ 1,038 bilhão em receitas ao longo de 2025. O número faz parte do orçamento aprovado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do clube, que também projeta crescimento em premiações, bilheteria e receitas comerciais.

Com as vendas registradas até o momento, a diretoria alviverde já superou mais da metade da meta orçamentária prevista para negociações de atletas — e ainda conta com a janela de transferências aberta até o início de setembro. A tendência é que o clube ultrapasse a meta estabelecida, especialmente após a adição da premiação bruta de aproximadamente R$ 220 milhões conquistada com a campanha no Mundial de Clubes.