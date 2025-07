Fluminense x Palmeiras: onde assistir, horário e prováveis escalações

Fluminense x Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto, válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Premiere e Sportv. ➡️Clique para assistir no Premiere.

O Fluminense vive um momento de oscilação na competição, com 20 pontos conquistados em 13 jogos. A equipe apresenta um equilíbrio na defesa e no ataque, com 15 gols marcados e 15 sofridos, o que mostra certa fragilidade na retaguarda. O time, porém, enfrenta um desafio importante para tentar embalar uma sequência positiva, já que vem de resultados mistos e precisa melhorar o aproveitamento para garantir uma posição mais confortável na tabela.

Ficha do jogo FLU PAL 16ª Rodada Série A - Brasileirão Data e Hora Quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 19h (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Ramon Abatti Abel (SC) Assistentes Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) Var Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Já o Palmeiras segue entre os líderes do campeonato, com 26 pontos somados em 13 partidas. O time apresenta um bom desempenho ofensivo, com 16 gols marcados, e uma defesa sólida, tendo sofrido apenas 11 gols até o momento. Com uma campanha consistente, o Palmeiras busca manter a regularidade para continuar na luta pelo topo da tabela.

Histórico dos confrontos

O histórico de confrontos entre Fluminense e Palmeiras aponta para uma vantagem expressiva do time paulista. Em 102 partidas oficiais, o Palmeiras venceu 54 vezes, contra 34 vitórias do Fluminense e 14 empates. Esse retrospecto reforça a força do Palmeiras em duelos diretos, especialmente em jogos decisivos.

Quando analisados os jogos em casa do Fluminense, o cenário muda um pouco, com o Tricolor conquistando 25 vitórias em 56 partidas, contra 21 triunfos do Palmeiras e 10 empates. Isso mostra que o Fluminense consegue impor dificuldades para o rival jogando no Maracanã. Por outro lado, com mando alviverde, a supremacia é clara para o Palmeiras, que venceu 32 de 45 partidas, contra 9 do Fluminense e 4 empates.

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X PALMEIRAS

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere e Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Freytes e Fuentes; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio (Soteldo) e Germán Cano. (Técnico: Renato Portaluppi)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Lucas Evangelista e Aníbal Moreno; Felipe Anderson, Maurício e Facundo Torres; Vitor Roque. (Técnico: Abel Ferreira)