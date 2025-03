Entenda por que o Carioca não tem premiação para o campeão

A final do Carioca 2025 chega ao seu segundo e decisivo jogo neste domingo (16), com Flamengo e Fluminense disputando o título. O Rubro-Negro venceu a primeira partida por 2 a 1 e está em vantagem na decisão. No entanto, ao contrário da maioria dos torneios estaduais e nacionais, o Campeonato Carioca não oferece premiação financeira ao campeão. Mas qual é o motivo dessa diferença?



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Como funciona o modelo financeiro do Carioca?

Nos principais campeonatos do Brasil, como o Paulistão, a chamada "premiação" vem da arrecadação com direitos de transmissão, patrocínios e outras receitas geradas ao longo do torneio. Parte das receitas geradas é distribuídoa em cotas pré-estabelecias, e outra parte é dividida de acordo com o desempenho das equipes.

No Carioca, porém, o modelo é diferente. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) negocia os direitos de transmissão e repassa valores fixos aos clubes participantes. Cada clube, desde o início do torneio, já sabe o valor que vai receber. Ou seja, não há um bônus para o campeão ou para os times que avançam de fase.

continua após a publicidade

Enquanto isso, Flamengo e Fluminense seguem na disputa pelo título estadual, mas sem qualquer incentivo financeiro extra pela conquista. O verdadeiro prêmio será a taça e a glória dentro de campo.