Titular sente problema muscular, e Fluminense tem dúvida para final do Carioca

Titular do Fluminense, Gabriel Fuentes sentiu um problema no músculo anterior da coxa esquerda e é dúvida para o segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O atleta sentiu a dor na reta final do clássico contra o Flamengo e preocupa o Tricolor.

Em coletiva, Mano Menezes revelou sua preocupação com a condição física do lateral-esquerdo do Fluminense para a decisão do Campeonato Carioca e não demonstrou confiança na recuperação. No entanto, novos exames serão realizados na quinta-feira (13) para entender a dimensão do problema muscular.

- Não temos a avaliação final sobre Fuentes, mas existe uma grande chance de não contarmos com ele no domingo, pela primeira impressão e pelo primeiro exame superficial. É difícil que se recupere. Vamos fazer as escolhas que temos que fazer. Temos que estar preparados para tudo, mas tenho confiança no Renê, sempre jogou jogos grandes, sempre entregou o que tinha que entregar. Não tem as mesmas características do Fuentes. Então temos que apresentar alternativas diferentes de jogar para tirar o melhor de cada um.

Uma das opções utilizadas por Mano Menezes no setor esquerdo do Fluminense em algumas partidas do Campeonato Carioca foi Juan Freytes, mas o argentino recebeu cartão vermelho ao fim do jogo. Com isso, o comandante conta com Renê como um substituto natural diante da possível ausência de Fuentes.

No domingo (16), Fluminense e Flamengo voltam a se encontrar pelo segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Carioca, no Maracanã, às 16h (de Brasília). O Rubro-Negro tem a vantagem do empate, enquanto o Tricolor precisa vencer ao menos por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis.

