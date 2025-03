Fluminense protesta contra arbitragem da final do Carioca e manda recado para próximo juiz

O Fluminense fez um protesto contra a arbitragem de Yuri Elino por conta do jogo de ida da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O Tricolor entende que foi vítima de "graves erros" e contesta a expulsão do defensor Juan Freytes.

- O Fluminense, após ter acesso à súmula da partida realizada ontem pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, vem a público afirmar que, mesmo sem interferência direta no resultado da partida, a arbitragem cometeu graves erros ao aplicar critérios distintos em diversos lances do jogo, especialmente na aplicação de cartões. Chama ainda mais atenção o relato na súmula para a expulsão do zagueiro Freytes, após o fim da partida, sob a justificativa de que o atleta teria “golpeado” o adversário Luiz Araújo com o antebraço, o que, como se pode concluir das imagens do episódio, se revela absolutamente distante da realidade. Aliás, chamou atenção também o fato de o árbitro pedir calma ao atleta do Flamengo para que ele não fosse expulso.

Na sequência, o clube mandou um recado para Bruno Arleu de Araújo, que irá comandar a arbitragem no jogo de volta da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. O Tricolor elogiou o currículo do juiz e pede imparcialidade na condução da partida.

- Esperamos que, no segundo jogo da final, o Sr. Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA e com experiência em muitos jogos decisivos, conduza a partida com imparcialidade e a aplicação uniforme das regras, como se espera em uma grande competição do futebol brasileiro.

No domingo (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.

Súmula de Fluminense x Flamengo, pelo Carioca

Na súmula, Yuri Elino afirmou ter expulsado Juan Freytes por conta de um golpe aplicado com o antebraço do jogador do Fluminense contra Luiz Araújo. Com isso, o Tricolor não conta com o defensor para o jogo de volta da final do Campeonato Carioca.

- Expulsei o Sr. Juan Freytes por entrar no campo de jogo e se dirigir ao seu adversário, Sr. Luiz Araújo, de maneira hostil, com o dedo em riste no rosto do mesmo e golpear este atleta com seu antebraço na altura do pescoço - disse o árbitro no documento oficial do jogo.