O Flamengo saiu na frente pelo título do Carioca de 2025. Com gols de Wesley e Juninho, o Rubro-Negro derrotou o Fluminense por 2 a 1 na noite de quarta-feira (12). Agora joga por um empate na volta para ser campeão. A decisão será no domingo (16), às 16h, no Maracanã.

O que disse Filipe Luís após o clássico

O treinador rubro-negro demonstrou respeito ao adversário e pés no chão para o jogo de volta. Mesmo com a vantagem, Filipe apontou a qualidade do Fluminense e destacou especialmente Fábio e Thiago Silva. Com uma experiência recente em clássicos também como jogador, adotou um discurso equilibrado.

- Esse time do Fluminense foi campeão da Libertadores recentemente. Perdeu alguns jogadores, mas se reforçou, tem um treinador que era de Seleção Brasileira. Tem um goleiro que toda vez que eu vejo jogar eu acho que é o melhor do Brasil ou um dos melhores. Depois do que eu vivi em 2023, eu não subestimo nunca o Fluminense.

O Flamengo vem de uma sequência 12 jogos de invencibilidade, sendo 11 vitórias e um empate. Mesmo com um elenco estrelado e que vem se sobressaindo em relação aos seus adversários, Filipe Luís ressaltou o espírito de ambição de seus comandados.

- Dominamos as semifinais com o Vasco, nos dois jogos. Não é fácil o que esse grupo está fazendo, esse grupo tem muita fome.

Devido à proximidade da estreia no Brasileirão, o treinador foi questionado sobre a condição física do elenco. A respeito disso, destacou que o nível de exigência para com seus jogadores é alto nos diversos momento do jogo e que isso não o preocupa.

- Desde que eu cheguei aqui no profissional convivi com esses problemas físicos. Nunca foi desculpa. O elenco é altamente qualificado e a reposição é à altura para vencer os jogos. O time está bem fisicamente, os problemas acontecem, mas até o Brasileirão são duas semanas e temos tempo para chegar em perfeitas condições.

Outro tema abordado no pós jogo foi a situação de Ayrton Lucas. O lateral convive com um problema no joelho que o afastou dos campos na reta final do estadual. Apesar disso, esteve no banco de reservas nas últimas partidas.

- Ayrton está com um incomodo no joelho. Ele está fazendo um esforço para os treinos, um esforço grande pela equipe. O que eu puder preservar, essa questão do ligamento dele, eu vou fazer.