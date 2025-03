Entenda como o e-commerce impulsiona o mercado de produtos esportivos

A busca por produtos esportivos no mercado digital tem registrados aumentos sequenciais ao longo dos últimos anos e reflete uma realidade de um novo comportamento do consumidor, que tem buscado se aproximar de produtos relacionados a uma vida mais saudável e de exercícios físicos. Uma das pesquisas que mostram essa tendência foi desenvolvida pela Neotrust, que aponta o crescimento nos últimos dois anos de 67,7% no faturamento do mercado de tênis esportivos.

A Neotrust, um dos parceiros estratégicos da The One, uma Sportstech especializada em inteligência de dados aplicada ao marketing esportivo, reuniu dados desde 2021 e constatou um aumento sequencial neste período no comércio dos tênis usados em diversos tipos de atividade física. Se entre 2023 e 2024 o aumento foi de quase 70%, em 2022 e 2023 o segmento já havia registrado um aumento de 34,2%.

A pesquisa também fala sobre o aumento no ticket médio dos consumidores e das marcas escolhidas por eles. O valor médio por produto saltou de R$ 292 em 2022 para R$ 407 em 2024, um reflexo do maior interesse por modelos mais avançados e de tecnologias inovadoras.

Em relação às marcas, a Nike segue na liderança, mas concorrentes como Adidas vêm registrando crescimento e gerando mais variedade dentro do mercado. Atualmente, a faixa etária predominante ainda é de 25 a 44 anos, mas há um o aumento das compras entre o público 45, o que também indica um crescimento do público mais velho para atividades físicas. Entre as regiões que mais estão ativas nesse setor estão Rio Grande do Sul e Ceará.

Corrida de rua se tornou um dos esportes mais buscado no dia a dia. (Foto: Ilan Pellenberg/AGIF)

Como buscar os produtos certos no mercado

Diante de uma cenário mais farto de marcas e modelos, é importante que o consumidor entenda qual o produto ele está comprando e qual a melhor forma de escolhê-los. Luis Felipe Tubagi, Coordenador de Saúde e Performance do Corinthians, explica que a melhor forma de buscar os tênis esportivo ou qualquer outro material é buscar um profissional da atividade física.

Além disso, é importante que essa escolha seja baseada em evidências científicas, que entenda as reais necessidade do usuário e o que o produto ofereça aquilo que realmente promete.

- Para as pessoas que não são do esporte de elite e estão na dúvida sobre a marca, não é tão interessante buscar esses reviews em redes sociais ou YouTube, porque muitas vezes as pessoas não têm informações técnicas suficientes sobre o produto. Existem tênis bons para mim, ruins para você. A ciência mostra que o tênis se molda na pisada, então às vezes, o melhor para correr é o seu mais antigo. O melhor critério é buscar um profissional atualizado no embasamento científico, não de opinião. É possível consultar bases de dados como Pubmed para entender esses estudos e escolher o melhor - afirmou o especialista.