Uma das principais apostas do Real Madrid, o jovem atacante brasileiro Endrick saiu do Brasil no meio do ano para atuar na equipe espanhola e chegou na Europa com status de um atacante promissor e extremamente valioso. A operação de compra dos espanhóis com o Palmeiras girou em torno de 70 milhões de euros. Porém, pouco menos de seis meses após dua chegada, o atacante ainda não engatou sequência como titular e viu seu valor de mercado diminuir no fechamento do ano de 2024.

Ao ser negociado, Endrick tinha valor de mercado em torno de 60 milhões de euros, maior valor que o atleta atingiu em sua carreira. Entre o fim de 2023 e a ida para o Real Madrid, o jogador cresceu em sua valorização de mercado, de acordo com o portal Transfermarkt, especializado no mercado de transferências e valores dos jogadores. Por outro lado, no segundo semestre, registrou uma queda acentuada e terminou o ano em baixa.

Endrick no banco pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

A última atualização foi feita no dia 27 de dezembro e mostra o atacante ex-Palmeiras avaliado em 40 milhões de euros. O valor é menos do que o que foi registrado em dezembro de 2023, há pouco mais de um ano atrás. Logo após ser campeão brasileiro com o alviverde e ser o grande destaque daquele Brasileirão, Endrick tinha valor registrado em 45 milhões de euros.

Segundo os gráficos do Transfermarkt, em março deste ano chegou em 55 millhões de euros e, em junho, no período de sua transferência, atingiu os 60 milhões já citados.

Numa lista geral, que considera todos os atletas brasileiros, Endrick é o 19º colocado na lista do Transfermarkt. Nomes como os zagueiros Gabriel Magalhães e Bremer, os meias Joelinton e Douglas Augusto, e o seu ex-companheiro de Palmeiras Estêvão estão à frente do centroavante neste momento da lista.

O que explica a queda?

O Transfermarkt leva em consideração o momento dos atletas para avaliar seu valor de mercado. Por isso, esses são números que podem variar negativamente e positivamente. Por não ter tido sequência como titular no Real Madrid, Endrick atuou por poucos minutos da temporada até aqui e soma 15 partidas e dois gols marcados. São 158 minutos jogados nestes jogos, divididos entre partidas do Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.

Em um time com estrelas mundiais e firmadas no time titular da equipe, como Vini Jr. Rodrygo e Mbappé, que chegou junto com o jovem brasileiro. Além do trio, ainda tem concorrência de outros nomes no setor ofensivo e que não são titulares, como Arda Guler e Brahim Díaz.

A má fase do brasileiro rendeu uma repercussão negativa na mídia espanhola. O jogador do Real foi colocado entre as maiores decepções do campeonato espanhol até aqui na temporada. A lista, que também conta com James Rodríguez, ex-São Paulo e atualmente no Rayo Vallecano, foi divulgada pelo portal Marca, de Madri, na última sexta-feira (27).