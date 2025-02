Empresa de Messi será patrocinadora do Inter Miami; veja acordo

Camisa 10 e capitão do Inter Miami, Lionel Messi deu mais um passo para estreitar suas relações com a equipe da MLS e fechou acordo para uma de suas empresas patrocinar o clube a partir desta temporada. A equipe anunciou que a Más+, marca de isotônicos e bebidas energéticas do craque argentino.

O acordo prevê que Más+ esteja presente em diversas ativações de marca do Inter Miami durante as partidas da MLS e nos treinos do elenco ao longo da temporada. A marca também estará estampada nas coletivas de imprensa do clube, banners, toalhas e coolers nos centro de treinamento e outras ativações no Chase Stadium, casa da equipe em Miami.

A marca de bebidas Más+, que pertence e Messi, é a nova patrocinadora do Inter Miami. (Foto: Divulgação/Inter Miami)

Em comunicado oficial, Lionel Messi afirmou que vê com bons olhos essa aproximação entre sua marca e o clube que joga e destacou que a Más+ tem como intuito se aproximar do público geral, não só dos atletas de elite.

- É uma grande honra e alegria que a Más+ esteja se tornando uma parceira do Inter Miami. Ao trabalhar nesta bebida, nosso objetivo era fornecer hidratação não apenas para atletas de elite, mas também para amadores e qualquer um que queira se manter adequadamente hidratado em suas vidas diárias, ao mesmo tempo em que se beneficia de eletrólitos e vitaminas - afirmou o argentino.

O projeto de parceria se estende também para o projeto de divisões de base do Inter Miami. De acordo com o comunicado do clube, a Más+ estará presente nas atividades da Academy do Inter Miami, que também contará com a participação mais próxima de Messi no dia a dia.

