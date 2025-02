Juventus recebe investimento de empresa líder no mercado de criptomoedas

A Tether, empresa líder no mercado de criptomoedas, adquiriu participação minoritária do clube italiano Juventus. A empresa está em busca de outras franquias esportivas mundiais para investir e tem como objetivo principal integrar seus ativos digitais, soluções de pagamento e experiência em inteligência artificial no setor esportivo.

A empresa, avaliada em US$ 142 bilhões (cerca de R$ 811,82 bilhões) e com mais de 400 milhões de usuários, não revelou o tamanho da sua participação no clube da Serie A, mas garante que não interferiu em nenhuma ação da Exor, a empresa de investimentos controlada pela família Agnelli.

- Alinhado com nosso investimento estratégico na Juve, a Tether será pioneira na fusão de novas tecnologias, como ativos digitais, IA e biotecnologia, com a indústria esportiva bem estabelecida para impulsionar mudanças globalmente. Exploraremos caminhos para colaborações inovadoras e o potencial para revolucionar o cenário esportivo global - comentou Paolo Ardoino, CEO da Tether.

Juventus recebe investimento de empresa de criptomoedas (Foto: Reprodução/Instagram)

A Juventus não é o primeiro clube a ser patrocinado pela Tether. A empresa também tem partes minoritárias do clube de futebol suíço FC Lugano, em uma iniciativa focada na promoção da tecnologia blockchain no esporte.

O investimento veio em boa hora para o Juventus, que enfrenta dificuldades financeiras. O clube perdeu cerca de € 199,2 milhões (R$ 1,086 bilhão na cotação da época) em 2023/24. Além disso, o clube foi banido da competição Conference League após ser considerado culpado de contabilidade falsa e manipulação do mercado.

Caso da expulsão da Juventus na Conference League

A Uefa puniu, em junho de 2023, a Juventus das competições europeias devido a acusação de violação do Fair Play Financeiro. Com isso, a equipe de Turim ficou fora da disputa da Conference League 2023/24 e ainda foi punida com multa de 20 milhões de euros (cerca de R$105 milhões na cotação da época).

O Comitê de Controle Financeiro de Clubes abriu investigação sobre as fraudes em transações entre jogadores no início de 2023. O Chelsea também foi alvo ds investigações e precisou pagar €10 milhões como punição.