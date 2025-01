Elenco do Palmeiras vale quatro vezes mais do que o do Santos; veja valores

Santos e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O primeiro clássico paulista do ano coloca frente a frente times de realidade financeiras opostas. O Lance! Biz te explica.

O Palmeiras é, no momento, o time com maior valor de mercado do país, segundo o "Transfermarkt". O Alviverde ultrapassou o Flamengo, que ocupava o posto até o dezembro de 2024, e agora está no topo do ranking dos times mais valiosos do país, com seu elenco avaliado em € 221,95 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão na cotação atual).

O Santos, por sua vez, possui valor de mercado de apenas € 51,5 milhões (quase R$ 319 milhões). Isso significa que o elenco palmeirense vale quatro vezes mais do que o elenco santista.

Para se ter uma noção da disparidade entre os dois clubes, o jogador mais valioso do Palmeiras é Estêvão, avaliado em € 50 milhões (quase R$ 310 milhões), apenas € 1,5 milhão a menos do que o valor total do elenco do Santos.

Estêvão na partida entre Palmeiras e Grêmio no Brasileirão 2024 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

No Peixe, o atleta com maior valor de mercado é o venezuelano Soteldo, avaliado em € 7 milhões (R$ 43,3 milhões).

Há também uma diferença significativa entre as folhas salariais das duas equipes. Segundo o "Capology", site especializado no tema, em 2025 o Palmeiras deve gastar cerca de US$ 31,1 milhões em salários, o que equivale a R$ 185 milhões. Já o Santos, tem uma folha salarial anual de US$ 9 milhões, cerca de R$ 53,4 milhões.

Investimentos para 2025

Esse cenário é um reflexo de como foi o ano de 2024 para os dois times e como as duas diretorias atuaram no mercado.

Com uma postura agressiva para reforçar o elenco que lutou pelo título do Brasileirão, o Palmeiras desembolsou R$ 187 milhões pela dupla de atacante Paulinho e Facundo Torres e ainda busca a contratação de um meia, um zagueiro e um centroavante. As duas aquisições feitas até o momento foram as duas mais caras da história do clube.

O Santos contou com grande movimentação entre saídas e chegadas após o título da Série B e a confirmação de seu retorno à elite do futebol brasileiro. O time inclusive mudou de técnico. Thaciano e Luisão foram contratados; Zé Ivaldo, Léo Godoy e Álvaro Barreal chegam ao time por empréstimo; e Tiquinho Soares, que ainda não foi anunciado, chega ao clube como parte do pagamento do Botafogo por Jair. Além disso, o time sonha em contar com o reforço de Neymar.