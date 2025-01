Efeito Grupo City: Bahia terá na Copinha dupla com multa superior a R$1 bilhão

O Bahia estreia na Copinha 2025 neste sábado (4) diante do Sergipe, às 17h. A partida marcará a estreia de dois nomes que são tratados como joias das divisões de base do Esquadrão. A equipe que representará o clube é a sub-17, já que o sub-20 será usado para jogos do Campeonato Baiano, principalmente nas rodadas iniciais, quando o time principal estará na pré-temporada em Girona, na Espanha. Será a delegação mais jovem de toda a Copinha.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: acompanhe o vai e vem dos clubes em tempo real

E por mais que ainda estejam no começo de suas trajetórias no futebol, a dupla formada pelo goleiro Arthur Jampa e o centroavante Dell já é protegida pelo Grupo City (CFG) desde já. Em seus primeiros contratos profissionais, assinados no ano passado após completarem 16 anos, os atletas já somam uma multa rescisória superior a R$ 1 bilhão.

Dell atua como centroavante e é visto como uma das grandes promessas do Bahia. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

No caso de Jampa, o atleta assinou até o final de 2027 e teve a multa estipulada na casa dos 100 milhões de euros, ou R$ 600 milhões. Aos 16 anos, conquistou na última temporada o Baiano sub-17 e sub-20. O goleiro também já integrou o elenco profissional durante a pré-temporada 2024, feita no CT do Manchester City.

continua após a publicidade

O companheiro de equipe Dell também fez parte do elenco vencedor. Apelidado de "Haaland do Sertão", em homenagem ao centroavante norueguês do "primo" Manchester City, Dell assinou contrato profissional até 2027 e tem multa avaliada em R$ 640 milhões.

➡️Copinha 2025: entenda o impacto financeiro para clubes, empresas e cidades

A estratégia montada pelo CFG é, primeiro, garantir uma condição financeira estável para evoluir o jogador dentro de campo se correr o risco de perdê-lo para outras equipes possivelmente interessadas. Tratando-se, principalmente, de atletas jovens, ainda no sub-17, e que competirão em um campeonato de uma categoria acima - e que é o de mais visibilidade em todo o país.

continua após a publicidade

O CFG também entende que o movimento valoriza o atleta para o trabalho no dia a dia do clube e o credencia a participar das imersões e intercâmbios promovidos pelo grupo para os jogadores. No ano passado, outros nomes da base, como Ruan Pablo e Sidney, que jogarão com o grupo sub-20 neste ano, participaram de um programa de intercâmbio.

Dell já defendeu a Seleção Brasileira nas categorias de base. (Foto: Divulgação / CBF Futebol)

Sidney atuou pelo Lommel SK, da Bélgica, também integrante do CFG, enquanto Ruan foi para o Manchester City. O atacante é mais um com multa altíssima: R$ 1,2 bilhão para tirar o jogador de 16 anos do Bahia.

Essa é uma estratégia usada pelo grupo em todos os clubes que gerencia ao redor do mundo. No caso do Bahia, visto como a segunda prioridade entre os 13 clubes controlados pelo CFG, a ideia é preparar os atletas para atuar no próprio clube, dentro do futebol brasileiro ou sul-americano e, se for de interesse, fazer uma venda para o exterior após um período dentro do time profissional. Por isso, a Copinha é encarada como uma etapa necessária para as joias projetadas pelo Grupo City e pelo tricolor baiano.